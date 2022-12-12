Мезин (Войтович) Татьяна
Место рождения
Дата рождения02.11.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1961
Отец: Войтович Петр
Мать: Войтович Антонида
Бракосочетание
11.04.1980
Муж: Мезин Борис
Рождение ребёнка
01.04.1981
Сын: Мезин Олег Борисович
Отец ребёнка: Мезин Борис
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
23.05.1986
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Мезин Борис