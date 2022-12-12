Мезин (Войтович) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМезин (Войтович) Татьяна

Мезин (Войтович) Татьяна

avatar

Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

02.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1961

Отец: Войтович Петр

Мать: Войтович Антонида

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Бракосочетание
11.04.1980

Муж: Мезин Борис

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.04.1981

Сын: Мезин Олег Борисович

Отец ребёнка: Мезин Борис

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
23.05.1986

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Мезин Борис

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close