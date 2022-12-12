Войтович Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтович Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1914

Дата смерти

25.09.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.?.1945

Сын: Войтович Феликс

Мать ребёнка: Войтович Антонида

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.?.1951

Сын: Войтович Александр

Мать ребёнка: Войтович Антонида

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
02.11.1961

Дочь: Мезин Татьяна

Мать ребёнка: Войтович Антонида

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Бракосочетание
07.09.1979

Жена: Войтович Антонида

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Смерть
25.09.1980
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
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