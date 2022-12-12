Войтович Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1914
Дата смерти25.09.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.?.1945
Сын: Войтович Феликс
Мать ребёнка: Войтович Антонида
Рождение ребёнка
25.?.1951
Сын: Войтович Александр
Мать ребёнка: Войтович Антонида
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
02.11.1961
Дочь: Мезин Татьяна
Мать ребёнка: Войтович Антонида
Бракосочетание
07.09.1979
Жена: Войтович Антонида
Смерть
25.09.1980