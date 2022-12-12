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Мезин Борис

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Место рождения

Войвож, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми

Дата рождения

17.06.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1956

Отец: Мезин Константин

Мать: Мезин Жанна

Войвож, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Бракосочетание
11.04.1980

Жена: Мезин Татьяна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.04.1981

Сын: Мезин Олег Борисович

Мать ребёнка: Мезин Татьяна

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
23.05.1986

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Мезин Татьяна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
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