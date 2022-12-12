Мезин Борис
Место рождения
Дата рождения17.06.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1956
Отец: Мезин Константин
Мать: Мезин Жанна
Бракосочетание
11.04.1980
Жена: Мезин Татьяна
Рождение ребёнка
01.04.1981
Сын: Мезин Олег Борисович
Мать ребёнка: Мезин Татьяна
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
23.05.1986
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Мезин Татьяна