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Кислов Садофий Кузьмич

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Место рождения

Толстово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

02.11.1908

Дата смерти

03.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1908

Отец: Кислов Кузьма Иванович

Мать: Кислова (Васильева) Анастасия Акимовна

Толстово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вилкова (Кислова) Мария Садофьевна

Мать ребёнка: Кислова (Ивлева) Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Галина Садофьевна

Мать ребёнка: Кислова (Ивлева) Дарья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1948

Сын: Кислов Руф Садофьевич

Мать ребёнка: Кислова (Ивлева) Дарья Николаевна

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
03.09.1980
Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

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