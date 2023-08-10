Кислов Садофий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения02.11.1908
Дата смерти03.09.1980
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вилкова (Кислова) Мария Садофьевна
Мать ребёнка: Кислова (Ивлева) Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Галина Садофьевна
Мать ребёнка: Кислова (Ивлева) Дарья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1948
Мать ребёнка: Кислова (Ивлева) Дарья Николаевна
Смерть
03.09.1980