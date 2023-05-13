Кислова (Ивлева) Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислова (Ивлева) Дарья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1909

Дата смерти

19.08.1909

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1909

Отец: Ивлев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1948

Сын: Кислов Руф Садофьевич

Отец ребёнка: Кислов Садофий Кузьмич

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вилкова Мария Садофьевна

Отец ребёнка: Кислов Садофий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Галина Садофьевна

Отец ребёнка: Кислов Садофий Кузьмич

Смерть
19.08.1909
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