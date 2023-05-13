Кислова (Ивлева) Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1909
Дата смерти19.08.1909
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1909
Отец: Ивлев Николай
Рождение ребёнка
13.04.1948
Отец ребёнка: Кислов Садофий Кузьмич
Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вилкова Мария Садофьевна
Отец ребёнка: Кислов Садофий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Галина Садофьевна
Отец ребёнка: Кислов Садофий Кузьмич
Смерть
19.08.1909