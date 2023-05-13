Кислов Кузьма Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислов Кузьма Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кислов Иван Сергеевич

Мать: Домна Ивановна

Рождение ребёнка
10.01.1900

Дочь: Кислова Пелагея (Поля) Кузьминична

Мать ребёнка: Кислова Анастасия Акимовна

Рождение ребёнка
16.04.1906

Дочь: Кузнецова Ирина Кузьминична

Мать ребёнка: Кислова Анастасия Акимовна

Рождение ребёнка
02.11.1908

Сын: Кислов Садофий Кузьмич

Мать ребёнка: Кислова Анастасия Акимовна

Толстово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислова Евдокия (Авдотья, Дуся) Кузьминична

Мать ребёнка: Кислова Анастасия Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислова Ксения (Оксана, Оксютка) Кузьминична

Мать ребёнка: Кислова Анастасия Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислов Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: Кислова Анастасия Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислов Дмитрий Кузьмич

Мать ребёнка: Кислова Анастасия Акимовна

Смерть
Неизвестно
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