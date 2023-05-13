Кислов Кузьма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кислов Иван Сергеевич
Мать: Домна Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1900
Дочь: Кислова Пелагея (Поля) Кузьминична
Мать ребёнка: Кислова Анастасия Акимовна
Рождение ребёнка
16.04.1906
Дочь: Кузнецова Ирина Кузьминична
Мать ребёнка: Кислова Анастасия Акимовна
Рождение ребёнка
02.11.1908
Мать ребёнка: Кислова Анастасия Акимовна
Толстово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислова Евдокия (Авдотья, Дуся) Кузьминична
Мать ребёнка: Кислова Анастасия Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислова Ксения (Оксана, Оксютка) Кузьминична
Мать ребёнка: Кислова Анастасия Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кислова Анастасия Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кислова Анастасия Акимовна
Смерть
Неизвестно