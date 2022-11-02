Римский-Корсаков Иван Борисович 08.09.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Римский-Корсаков Иван Борисович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.09.1912, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

умер 15.05.1979, Французская республика

Мать
Бодри Констанс31.08.1884 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Борис Алексеевич28.05.1885 г.р.
Супруги
Лефевр Ноэль11.01.1925 г.р.
Дети
Римская-Корсакова Франсуаза Ивановна24.12.1952 г.р.
Римский-Корсаков Борис Роберт (Жан-Пьер) Иванович31.12.1953 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1912

Отец: Римский-Корсаков Борис Алексеевич

Мать: Бодри Констанс

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Бракосочетание
21.12.1951

Жена: Лефевр Ноэль

г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Чевёртая Французская республика

Рождение ребёнка
24.12.1952

Дочь: Римская-Корсакова Франсуаза Ивановна

Мать ребёнка: Лефевр Ноэль

Рождение ребёнка
31.12.1953

Сын: Римский-Корсаков Борис Роберт (Жан-Пьер) Иванович

Мать ребёнка: Лефевр Ноэль

г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Четвёртая Французская республика

Рождение ребёнка
19.02.1955

Дочь: Римская-Корсакова Аньес Ивановна

Мать ребёнка: Лефевр Ноэль

г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Четвёртая Французская республика

Смерть
15.05.1979
Французская республика

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