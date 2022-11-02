Римский-Корсаков Иван Борисович
мужской, родился 08.09.1912, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
умер 15.05.1979, Французская республика
МатьБодри Констанс31.08.1884 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Борис Алексеевич28.05.1885 г.р.
Супруги
Лефевр Ноэль11.01.1925 г.р.
Дети
Римская-Корсакова Франсуаза Ивановна24.12.1952 г.р.
Римский-Корсаков Борис Роберт (Жан-Пьер) Иванович31.12.1953 г.р.Показать еще 1
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Рождение
08.09.1912
Отец: Римский-Корсаков Борис Алексеевич
Мать: Бодри Констанс
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
21.12.1951
Жена: Лефевр Ноэль
г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Чевёртая Французская республика
Рождение ребёнка
24.12.1952
Дочь: Римская-Корсакова Франсуаза Ивановна
Мать ребёнка: Лефевр Ноэль
Рождение ребёнка
31.12.1953
Сын: Римский-Корсаков Борис Роберт (Жан-Пьер) Иванович
Мать ребёнка: Лефевр Ноэль
г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
19.02.1955
Дочь: Римская-Корсакова Аньес Ивановна
Мать ребёнка: Лефевр Ноэль
г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Четвёртая Французская республика
Смерть
15.05.1979
Французская республика