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Римский-Корсаков Иван Борисович

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Место рождения

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Дата рождения

08.09.1912

Дата смерти

15.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1912

Отец: Римский-Корсаков Борис Алексеевич

Мать: Бодри Констанс

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
21.12.1951

Жена: Лефевр Ноэль

г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Чевёртая Французская республика
Рождение ребёнка
24.12.1952

Дочь: Римская-Корсакова Франсуаза Ивановна

Мать ребёнка: Лефевр Ноэль

Рождение ребёнка
31.12.1953

Сын: Римский-Корсаков Борис Роберт Иванович

Мать ребёнка: Лефевр Ноэль

г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
19.02.1955

Дочь: Римская-Корсакова Аньес Ивановна

Мать ребёнка: Лефевр Ноэль

г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Четвёртая Французская республика
Смерть
15.05.1979
Французская республика
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