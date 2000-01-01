Римский-Корсаков Иван Борисович
Место рожденияг. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Дата рождения08.09.1912
Дата смерти15.05.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1912
Отец: Римский-Корсаков Борис Алексеевич
Мать: Бодри Констанс
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
21.12.1951
Жена: Лефевр Ноэль
г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Чевёртая Французская республика
Рождение ребёнка
24.12.1952
Дочь: Римская-Корсакова Франсуаза Ивановна
Мать ребёнка: Лефевр Ноэль
Рождение ребёнка
31.12.1953
Сын: Римский-Корсаков Борис Роберт Иванович
Мать ребёнка: Лефевр Ноэль
г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
19.02.1955
Дочь: Римская-Корсакова Аньес Ивановна
Мать ребёнка: Лефевр Ноэль
г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Четвёртая Французская республика
Смерть
15.05.1979
Французская республика