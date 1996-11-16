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Римский-Корсаков Борис Роберт (Жан-Пьер) Иванович

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Место рождения

г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Четвёртая Французская республика

Дата рождения

31.12.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
31.12.1953

Отец: Римский-Корсаков Иван Борисович

Мать: Лефевр Ноэль

г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Четвёртая Французская республика
Бракосочетание
16.11.1996

Жена: Римская-Корсакова Мартина Мари Альбертина

г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Французская республика
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