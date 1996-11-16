Римский-Корсаков Борис Роберт (Жан-Пьер) Иванович
Место рожденияг. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Четвёртая Французская республика
Дата рождения31.12.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1953
Отец: Римский-Корсаков Иван Борисович
Мать: Лефевр Ноэль
г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Четвёртая Французская республика
Бракосочетание
16.11.1996
г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Французская республика