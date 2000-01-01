Лефевр Ноэль
Место рожденияг. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Третья Французская республика
Дата рождения11.01.1925
Дата смерти13.09.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Третья Французская республика
Бракосочетание
21.12.1951
г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Чевёртая Французская республика
Рождение ребёнка
24.12.1952
Дочь: Римская-Корсакова Франсуаза Ивановна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Борисович
Рождение ребёнка
31.12.1953
Сын: Римский-Корсаков Борис Роберт Иванович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Борисович
г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
19.02.1955
Дочь: Римская-Корсакова Аньес Ивановна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Борисович
г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Четвёртая Французская республика
Смерть
13.09.1984
г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Французская республика