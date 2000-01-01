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Лефевр Ноэль

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Место рождения

г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Третья Французская республика

Дата рождения

11.01.1925

Дата смерти

13.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Третья Французская республика
Бракосочетание
21.12.1951

Муж: Римский-Корсаков Иван Борисович

г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Чевёртая Французская республика
Рождение ребёнка
24.12.1952

Дочь: Римская-Корсакова Франсуаза Ивановна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Борисович

Рождение ребёнка
31.12.1953

Сын: Римский-Корсаков Борис Роберт Иванович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Борисович

г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
19.02.1955

Дочь: Римская-Корсакова Аньес Ивановна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Борисович

г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Четвёртая Французская республика
Смерть
13.09.1984
г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Французская республика
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