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Римская-Корсакова (Фонтено) Мартина Мари Альбертина

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Место рождения

г. Ла Шапель-Ларжо, Молеон, Округ Брессюир, Дё-Севр, Новая Аквитания, Французская республика

Дата рождения

06.02.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
06.02.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Ла Шапель-Ларжо, Молеон, Округ Брессюир, Дё-Севр, Новая Аквитания, Французская республика
Бракосочетание
16.11.1996

Муж: Римский-Корсаков Борис Роберт Иванович

г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Французская республика
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