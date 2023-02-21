Римская-Корсакова (Фонтено) Мартина Мари Альбертина
Место рожденияг. Ла Шапель-Ларжо, Молеон, Округ Брессюир, Дё-Севр, Новая Аквитания, Французская республика
Дата рождения06.02.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Ла Шапель-Ларжо, Молеон, Округ Брессюир, Дё-Севр, Новая Аквитания, Французская республика
Бракосочетание
16.11.1996
г. Сен-Бриё, Кот-д-Армор, Бретань, Французская республика