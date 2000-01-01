Бодри Констанс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБодри Констанс

Бодри Констанс

avatar

Место рождения

г. Доль-де-Бретань, Иль и Вилен, Бретань, Третья Французская республика

Дата рождения

31.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Доль-де-Бретань, Иль и Вилен, Бретань, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
08.09.1912

Сын: Римский-Корсаков Иван Борисович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Борис Алексеевич

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close