Бодри Констанс
Место рожденияг. Доль-де-Бретань, Иль и Вилен, Бретань, Третья Французская республика
Дата рождения31.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Доль-де-Бретань, Иль и Вилен, Бретань, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
08.09.1912
Сын: Римский-Корсаков Иван Борисович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Борис Алексеевич
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
Неизвестно