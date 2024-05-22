Мельниченко Иван Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Зайченко (Мельниченко) Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна
Дочь: Мельниченко Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна
Сын: Мельниченко Кирилл Иванович
Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна
Дочь: Мельниченко Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна
Сын: Мельниченко Михаил Иванович
Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна
Дочь: Мельниченко Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна
Сын: Мельниченко Роман Иванович
Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна
Сын: Мельниченко Андрей Иванович
Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна
Дочь: Мельниченко Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна
Дочь: Мельниченко Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна
Дочь: Мельниченко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна