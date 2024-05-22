Мельниченко Иван Антонович Около 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельниченко Иван Антонович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Жена

Около 1811 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1824 г.р.

Дети

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СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Мельниченко Антон Иванович

Мать: Мельниченко (Галушка) Ефимия (Ефросиния) Федоровна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
06.11.1827

Жена: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HP-Q?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Зайченко (Мельниченко) Ефросиния Ивановна

Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
27.05.1838

Дочь: Мельниченко Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9WQ-8?i=418&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
05.02.1840

Сын: Мельниченко Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T976-X?i=455&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
22.11.1842

Дочь: Мельниченко Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T973-T?i=482&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
11.11.1843

Сын: Мельниченко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9Q1-2?i=507&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
12.02.1846

Дочь: Мельниченко Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T932-9?i=639&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
01.10.1847

Сын: Мельниченко Роман Иванович

Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T938-W?i=679&cc=4133834&cat=1013792 Был брат-близнец
Рождение ребёнка
01.10.1847

Сын: Мельниченко Андрей Иванович

Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T938-W?i=679&cc=4133834&cat=1013792 Был брат-близнец
Рождение ребёнка
04.05.1850

Дочь: Мельниченко Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9QX-T?i=714&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
14.06.1852

Дочь: Мельниченко Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SH-Z?i=746&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
15.11.1853

Дочь: Мельниченко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SP-G?i=774&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
29.04.1856

Жена: Мельниченко (Дзюбленко) Матрона Васильевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RHV5?i=185&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
11.01.1858

Жена: Мельниченко (Шевченко) Зиновия Павловна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RHNP?i=212&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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