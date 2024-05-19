Мельниченко Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельниченко Антон Иванович

Мельниченко Антон Иванович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Мельниченко Иван

Мать: Мельниченко Мария

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
11.11.1781

Жена: Мельниченко (Галушка) Ефимия (Ефросиния) Федоровна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XS-V?i=658&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
24.11.1785

Дочь: Мельниченко Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Мельниченко (Галушка) Ефимия (Ефросиния) Федоровна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36B-C?i=646&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Мельниченко Марфа Антоновна

Мать ребёнка: Мельниченко (Галушка) Ефимия (Ефросиния) Федоровна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.08.1788

Сын: Мельниченко Емельян Антонович

Мать ребёнка: Мельниченко (Галушка) Ефимия (Ефросиния) Федоровна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36Y-6?i=654&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Мельниченко Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Мельниченко (Галушка) Ефимия (Ефросиния) Федоровна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.08.1801

Дочь: Мельниченко Макрина Антоновна

Мать ребёнка: Мельниченко (Галушка) Ефимия (Ефросиния) Федоровна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36P-Q?i=701&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Мельниченко Ефимия Антоновна

Мать ребёнка: Мельниченко (Галушка) Ефимия (Ефросиния) Федоровна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
11.07.1804

Дочь: Мельниченко Ефросинья Антоновна

Мать ребёнка: Мельниченко (Галушка) Ефимия (Ефросиния) Федоровна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36C-X?i=714&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Мельниченко Иван Антонович

Мать ребёнка: Мельниченко (Галушка) Ефимия (Ефросиния) Федоровна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.07.1808

Сын: Мельниченко Гавриил Антонович

Мать ребёнка: Мельниченко (Галушка) Ефимия (Ефросиния) Федоровна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36N-H?i=733&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.