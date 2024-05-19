Мельниченко Антон Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: Мельниченко Иван
Мать: Мельниченко Мария
Жена: не указана
Дочь: Мельниченко Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Мельниченко (Галушка) Ефимия (Ефросиния) Федоровна
Дочь: Мельниченко Марфа Антоновна
Мать ребёнка: Мельниченко (Галушка) Ефимия (Ефросиния) Федоровна
Дочь: Мельниченко Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Мельниченко (Галушка) Ефимия (Ефросиния) Федоровна
Дочь: Мельниченко Макрина Антоновна
Мать ребёнка: Мельниченко (Галушка) Ефимия (Ефросиния) Федоровна
Дочь: Мельниченко Ефимия Антоновна
Мать ребёнка: Мельниченко (Галушка) Ефимия (Ефросиния) Федоровна
Дочь: Мельниченко Ефросинья Антоновна
Мать ребёнка: Мельниченко (Галушка) Ефимия (Ефросиния) Федоровна
Сын: Мельниченко Иван Антонович
Мать ребёнка: Мельниченко (Галушка) Ефимия (Ефросиния) Федоровна