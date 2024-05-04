Мельниченко (Галушка) Ефимия (Ефросиния) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1781
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XS-V?i=658&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
24.11.1785
Дочь: Мельниченко Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Мельниченко Антон Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36B-C?i=646&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Мельниченко Марфа Антоновна
Отец ребёнка: Мельниченко Антон Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1788
Сын: Мельниченко Емельян Антонович
Отец ребёнка: Мельниченко Антон Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36Y-6?i=654&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Мельниченко Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Мельниченко Антон Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1801
Дочь: Мельниченко Макрина Антоновна
Отец ребёнка: Мельниченко Антон Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36P-Q?i=701&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Мельниченко Ефимия Антоновна
Отец ребёнка: Мельниченко Антон Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1804
Дочь: Мельниченко Ефросинья Антоновна
Отец ребёнка: Мельниченко Антон Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36C-X?i=714&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Мельниченко Иван Антонович
Отец ребёнка: Мельниченко Антон Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1808
Сын: Мельниченко Гавриил Антонович
Отец ребёнка: Мельниченко Антон Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36N-H?i=733&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно