Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Около 1855

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
06.11.1827

Муж: Мельниченко Иван Антонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HP-Q?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Зайченко (Мельниченко) Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
27.05.1838

Дочь: Мельниченко Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9WQ-8?i=418&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
05.02.1840

Сын: Мельниченко Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T976-X?i=455&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
22.11.1842

Дочь: Мельниченко Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T973-T?i=482&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
11.11.1843

Сын: Мельниченко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9Q1-2?i=507&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
12.02.1846

Дочь: Мельниченко Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T932-9?i=639&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
01.10.1847

Сын: Мельниченко Роман Иванович

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T938-W?i=679&cc=4133834&cat=1013792 Был брат-близнец
Рождение ребёнка
01.10.1847

Сын: Мельниченко Андрей Иванович

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T938-W?i=679&cc=4133834&cat=1013792 Был брат-близнец
Рождение ребёнка
04.05.1850

Дочь: Мельниченко Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9QX-T?i=714&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
14.06.1852

Дочь: Мельниченко Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SH-Z?i=746&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
15.11.1853

Дочь: Мельниченко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SP-G?i=774&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Около 1855

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