Мельниченко (Одарченко) Татьяна Моисеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиОколо 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Зайченко (Мельниченко) Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович
Дочь: Мельниченко Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович
Сын: Мельниченко Кирилл Иванович
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович
Дочь: Мельниченко Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович
Сын: Мельниченко Михаил Иванович
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович
Дочь: Мельниченко Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович
Сын: Мельниченко Роман Иванович
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович
Сын: Мельниченко Андрей Иванович
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович
Дочь: Мельниченко Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович
Дочь: Мельниченко Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович
Дочь: Мельниченко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Антонович