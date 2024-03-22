Шутова (Гришина) Алевтина Викторовна
Место рождения
Дата рождения19.09.1963
Дата смерти12.07.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1963
Отец: Гришин Виктор
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1983
Муж: Шутов Юрий Петрович
Рождение ребёнка
26.08.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шутов Юрий Петрович
Развод
Неизвестно
Муж: Шутов Юрий Петрович
Смерть
12.07.1992
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кладбище пос. Барановское