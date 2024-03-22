Шутова (Гришина) Алевтина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Гришина) Алевтина Викторовна

Место рождения

Старая, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

19.09.1963

Дата смерти

12.07.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1962 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1963

Отец: Гришин Виктор

Мать: скрыто настройками приватности

Старая, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
1983

Муж: Шутов Юрий Петрович

Белоозерский, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шутов Юрий Петрович

Развод
Неизвестно

Муж: Шутов Юрий Петрович

Смерть
12.07.1992
Белоозерский, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кладбище пос. Барановское
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