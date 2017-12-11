Шутов Юрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1962
Дата смерти11.12.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1983
Белоозерский, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.08.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шутова Алевтина Викторовна
Развод
Неизвестно
Смерть
11.12.2017