Шутов Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутов Юрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1962

Дата смерти

11.12.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1983

Жена: Шутова Алевтина Викторовна

Белоозерский, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шутова Алевтина Викторовна

Развод
Неизвестно

Жена: Шутова Алевтина Викторовна

Смерть
11.12.2017
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