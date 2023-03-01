Гришин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.09.1963
Дочь: Шутова Алевтина Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Старая, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно