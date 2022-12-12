Дембицкая (Межакова) Варвара Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1830
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1816
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Дембицкий Павел Антонович
Отец ребёнка: Дембицкий Антон Станиславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дембицкая Дарья Антоновна
Отец ребёнка: Дембицкий Антон Станиславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дембицкий Игнатий Антонович
Отец ребёнка: Дембицкий Антон Станиславович
Смерть
1830