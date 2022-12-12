Дембицкая (Межакова) Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дембицкая (Межакова) Варвара Александровна

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Место рождения

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1830

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Межаков Александр Михайлович

Мать: Межакова Варвара Михайловна

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1816

Муж: Дембицкий Антон Станиславович

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Дембицкий Павел Антонович

Отец ребёнка: Дембицкий Антон Станиславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дембицкая Дарья Антоновна

Отец ребёнка: Дембицкий Антон Станиславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дембицкий Игнатий Антонович

Отец ребёнка: Дембицкий Антон Станиславович

Смерть
1830
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