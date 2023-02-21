Межакова (Неронова) Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Засекина Софья Александровна
Отец ребёнка: Межаков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
12.08.1789 ст.
Сын: Межаков Павел Александрович
Отец ребёнка: Межаков Александр Михайлович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дембицкая Варвара Александровна
Отец ребёнка: Межаков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Межакова Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Межаков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубова Дарья Александровна
Отец ребёнка: Межаков Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно