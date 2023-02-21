Межакова (Неронова) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Межакова (Неронова) Варвара Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Засекина Софья Александровна

Отец ребёнка: Межаков Александр Михайлович

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1789 ст.

Сын: Межаков Павел Александрович

Отец ребёнка: Межаков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дембицкая Варвара Александровна

Отец ребёнка: Межаков Александр Михайлович

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Межакова Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Межаков Александр Михайлович

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубова Дарья Александровна

Отец ребёнка: Межаков Александр Михайлович

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Межаков Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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