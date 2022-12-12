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Дембицкий Антон Станиславович

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Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

23.04.1789 ст.

Дата смерти

До 1843

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1789 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Место жительства
С 1815 по 1816
Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1816

Жена: Дембицкая Варвара Александровна

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Дембицкий Павел Антонович

Мать ребёнка: Дембицкая Варвара Александровна

Место жительства
С 1817
Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Дворянский титул
17.09.1830 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
дворянин Вологодской губернии
Дворянский титул
1843
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
дворянство утверждено Сенатом
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дембицкая Дарья Антоновна

Мать ребёнка: Дембицкая Варвара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дембицкий Игнатий Антонович

Мать ребёнка: Дембицкая Варвара Александровна

Смерть
До 1843
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