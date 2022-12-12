Дембицкий Антон Станиславович
Место рождения
Дата рождения23.04.1789 ст.
Дата смертиДо 1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1789 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1815 по 1816
Бракосочетание
1816
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Дембицкий Павел Антонович
Мать ребёнка: Дембицкая Варвара Александровна
Место жительства
С 1817
Дворянский титул
17.09.1830 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
дворянин Вологодской губернии
Дворянский титул
1843
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
дворянство утверждено Сенатом
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дембицкая Дарья Антоновна
Мать ребёнка: Дембицкая Варвара Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дембицкий Игнатий Антонович
Мать ребёнка: Дембицкая Варвара Александровна
Смерть
До 1843