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Уваров (Стулов) Муза Петровна

Место рождения

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

05.09.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1905

Отец: Стулов Пётр Николаевич

Мать: Стулов Елизавета Васильевна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1905
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Уваров Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Уваров Александр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Александр Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
дочь крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Крещение
12.09.1905
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1905
Смерть
Неизвестно

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