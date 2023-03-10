Уваров (Стулов) Муза Петровна
Место рождения
Дата рождения05.09.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1905
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1905
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Уваров Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Уваров Александр Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дочь крестьянина
Место жительства
Неизвестно
г.Уральск, он же Яицкий городок
Крещение
12.09.1905
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1905
Смерть
Неизвестно