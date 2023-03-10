Стулов Пётр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти30.09.1919
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Стулов Николай Степанович
Мать: Стулов Жена ?
Рождение ребёнка
18.?.?
Мать ребёнка: Стулов Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: (Стулов) Людмила Петровна
Мать ребёнка: Стулов Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: (Стулов) Антонина Петровна
Мать ребёнка: Стулов Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
г.Сызрань
Рождение ребёнка
17.01.1901
Дочь: (Стулов) Нина Петровна
Мать ребёнка: Стулов Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
05.09.1905
Дочь: Уваров (Стулов) Муза Петровна
Мать ребёнка: Стулов Елизавета Васильевна
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1905
Смерть
30.09.1919
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Расстрел | г.Саратов