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Стулов Пётр Николаевич

Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

30.09.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Стулов Николай Степанович

Мать: Стулов Жена ?

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Стулов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Стулов Елизавета Васильевна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: (Стулов) Людмила Петровна

Мать ребёнка: Стулов Елизавета Васильевна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: (Стулов) Антонина Петровна

Мать ребёнка: Стулов Елизавета Васильевна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стулов Елизавета Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
г.Сызрань
Рождение ребёнка
17.01.1901

Дочь: (Стулов) Нина Петровна

Мать ребёнка: Стулов Елизавета Васильевна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.09.1905

Дочь: Уваров (Стулов) Муза Петровна

Мать ребёнка: Стулов Елизавета Васильевна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1905
Смерть
30.09.1919
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Расстрел | г.Саратов

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