Стулов Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стулов Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Стулов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Стулов Пётр Николаевич

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: (Стулов) Людмила Петровна

Отец ребёнка: Стулов Пётр Николаевич

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: (Стулов) Антонина Петровна

Отец ребёнка: Стулов Пётр Николаевич

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стулов Пётр Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
17.01.1901

Дочь: (Стулов) Нина Петровна

Отец ребёнка: Стулов Пётр Николаевич

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.09.1905

Дочь: Уваров (Стулов) Муза Петровна

Отец ребёнка: Стулов Пётр Николаевич

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1905
Смерть
Неизвестно

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