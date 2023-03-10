Стулов Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Отец ребёнка: Стулов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: (Стулов) Людмила Петровна
Отец ребёнка: Стулов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: (Стулов) Антонина Петровна
Отец ребёнка: Стулов Пётр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
17.01.1901
Дочь: (Стулов) Нина Петровна
Отец ребёнка: Стулов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
05.09.1905
Дочь: Уваров (Стулов) Муза Петровна
Отец ребёнка: Стулов Пётр Николаевич
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1905
Смерть
Неизвестно