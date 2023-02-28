Копылова (Яковлева) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Яковлев Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Копылов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Копылов Александр Иванович
Отец ребёнка: Копылов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Копылов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Бондаренко Александра Ивановна
Отец ребёнка: Копылов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
14.11.1927
Отец ребёнка: Копылов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Копылова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Копылов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Копылова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Копылов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно