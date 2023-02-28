Копылова (Яковлева) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Яковлева) Мария Павловна

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Место рождения

Сенькино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Яковлев Павел

Мать: не указана

Сенькино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Копылов Иван Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Михайлович

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Копылов Александр Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Михайлович

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Копылов Николай Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Михайлович

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Бондаренко Александра Ивановна

Отец ребёнка: Копылов Иван Михайлович

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.11.1927

Сын: Копылов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Михайлович

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Копылова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Копылов Иван Михайлович

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Копылова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Копылов Иван Михайлович

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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