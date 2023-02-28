Бондаренко (Копылова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Копылов Иван Михайлович
Мать: Копылова Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Владимир
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область