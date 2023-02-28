Бондаренко (Копылова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Копылова) Александра Ивановна

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Место рождения

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Копылов Иван Михайлович

Мать: Копылова Мария Павловна

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Владимир

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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