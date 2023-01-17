Копылов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Копылов Иван Михайлович
Мать: Копылова Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маклакова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно