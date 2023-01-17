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Копылов Николай Иванович

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Место рождения

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Копылов Иван Михайлович

Мать: Копылова Мария Павловна

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маклакова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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