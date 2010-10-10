Грещук Ярослав Яковлевич
Место рожденияСело Кобылье , Тернопольская область , Украина
Дата рождения16.10.1919
Дата смерти10.10.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1919
Отец: Грещук Яков
Мать: Текля
Село Кобылье , Тернопольская область , Украина
Рождение ребёнка
22.07.1948
Мать ребёнка: Грещук Нина Фомина
Рождение ребёнка
04.10.1955
Дочь: Суконник Валентина Грещук
Мать ребёнка: Грещук Нина Фомина
Збараж , Тернопольская область , Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грещук Нина Фомина
Смерть
10.10.2010
Збараж , Тернопольская область , Украина