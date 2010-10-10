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Грещук Ярослав Яковлевич

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Место рождения

Село Кобылье , Тернопольская область , Украина

Дата рождения

16.10.1919

Дата смерти

10.10.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1919

Отец: Грещук Яков

Мать: Текля

Село Кобылье , Тернопольская область , Украина
Рождение ребёнка
22.07.1948

Сын: Грещук Олег Ярославович

Мать ребёнка: Грещук Нина Фомина

Рождение ребёнка
04.10.1955

Дочь: Суконник Валентина Грещук

Мать ребёнка: Грещук Нина Фомина

Збараж , Тернопольская область , Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грещук Нина Фомина

Смерть
10.10.2010
Збараж , Тернопольская область , Украина
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