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Суконник Валентина Грещук

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Место рождения

Збараж , Тернопольская область , Украина

Дата рождения

04.10.1955

Дата смерти

07.08.1987

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1955

Отец: Грещук Ярослав Яковлевич

Мать: Грещук Нина Фомина

Збараж , Тернопольская область , Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.08.1987
Збараж , Тернопольская область , Украина
Причина смерти: В молодом возрасте
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