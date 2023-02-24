Суконник Валентина Грещук
Место рожденияЗбараж , Тернопольская область , Украина
Дата рождения04.10.1955
Дата смерти07.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1955
Отец: Грещук Ярослав Яковлевич
Мать: Грещук Нина Фомина
Збараж , Тернопольская область , Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.08.1987
Збараж , Тернопольская область , Украина
Причина смерти: В молодом возрасте