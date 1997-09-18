Грещук Нина Фомина
Место рождения
Дата рождения05.10.1926
Дата смерти18.09.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1926
Отец: Фомин Дмитрий
Рождение ребёнка
22.07.1948
Отец ребёнка: Грещук Ярослав Яковлевич
Рождение ребёнка
04.10.1955
Дочь: Суконник Валентина Грещук
Отец ребёнка: Грещук Ярослав Яковлевич
Збараж , Тернопольская область , Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.1997
Збараж , Тернопольская область , Украина