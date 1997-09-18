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Грещук Нина Фомина

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.10.1926

Дата смерти

18.09.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1926

Отец: Фомин Дмитрий

Мать: Рузенберх Анна Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1948

Сын: Грещук Олег Ярославович

Отец ребёнка: Грещук Ярослав Яковлевич

Рождение ребёнка
04.10.1955

Дочь: Суконник Валентина Грещук

Отец ребёнка: Грещук Ярослав Яковлевич

Збараж , Тернопольская область , Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грещук Ярослав Яковлевич

Смерть
18.09.1997
Збараж , Тернопольская область , Украина
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