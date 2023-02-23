Текля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1919
Отец ребёнка: Грещук Яков
Село Кобылье , Тернопольская область , Украина
Рождение ребёнка
08.01.1932
Дочь: Бобык Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Грещук Яков
Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Грещук Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грещук Яков
Смерть
Неизвестно