Текля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Текля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1919

Сын: Грещук Ярослав Яковлевич

Отец ребёнка: Грещук Яков

Село Кобылье , Тернопольская область , Украина
Рождение ребёнка
08.01.1932

Дочь: Бобык Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Грещук Яков

Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Грещук Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грещук Яков

Смерть
Неизвестно
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