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Грещук Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.06.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1919

Сын: Грещук Ярослав Яковлевич

Мать ребёнка: Текля

Село Кобылье , Тернопольская область , Украина
Рождение ребёнка
08.01.1932

Дочь: Бобык Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Текля

Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Текля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Текля

Смерть
11.06.1945
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