Грещук Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.06.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1919
Мать ребёнка: Текля
Село Кобылье , Тернопольская область , Украина
Рождение ребёнка
08.01.1932
Дочь: Бобык Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Текля
Польша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Текля
Смерть
11.06.1945