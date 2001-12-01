Самарин Роман Иванович
Место рождения
Дата рождения05.12.1914
Дата смерти01.12.2001
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Доктор Наук, Профессор Алма-Атинского Мединститута, зав.кафедрой организации здравоохранения. Ректор Мединститута 1960-63 г.г.
Смерть
01.12.2001
Москва, город федерального значения Москва