Самарин Роман Иванович 05.12.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самарин Роман Иванович

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Место рождения

Квасьево, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.12.1914

Дата смерти

01.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1914

Отец: Самарин Иван Михайлович

Мать: Самарина (Силина) Василиса Егоровна

Квасьево, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самарина (Страутман) Галина Иогановна

Работа или профессия
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Доктор Наук, Профессор Алма-Атинского Мединститута, зав.кафедрой организации здравоохранения. Ректор Мединститута 1960-63 г.г.
Смерть
01.12.2001
Москва, город федерального значения Москва

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