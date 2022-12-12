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Попов Афанасий Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Попов Антон Сысоевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Попов Мирон

Мать ребёнка: Попова Арина

Рождение ребёнка
20.04.1801

Сын: Попов Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Попова Арина

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Попов Гавриил

Мать ребёнка: Попова Арина

Рождение ребёнка
1816

Сын: Попов Василий

Мать ребёнка: Попова Арина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Попова Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гликерия

Мать ребёнка: Попова Арина

Смерть
1823
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