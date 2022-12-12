Попов Афанасий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Попов Антон Сысоевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Попов Мирон
Мать ребёнка: Попова Арина
Рождение ребёнка
20.04.1801
Мать ребёнка: Попова Арина
Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807
Сын: Попов Гавриил
Мать ребёнка: Попова Арина
Рождение ребёнка
1816
Сын: Попов Василий
Мать ребёнка: Попова Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Попова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гликерия
Мать ребёнка: Попова Арина
Смерть
1823