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Попов Гавриил
Попов Гавриил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1807
Дата смерти
1815
Пол
Мужской
Отец
Попов Афанасий Антонович
1771 г.р.
Мать
Попова Арина
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец:
Попов Афанасий Антонович
Мать:
Попова Арина
Смерть
1815
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