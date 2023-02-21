Попов Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Гавриил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Отец

1771 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Попов Афанасий Антонович

Мать: Попова Арина

Смерть
1815
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