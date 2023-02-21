Попов Мирон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Попов Афанасий Антонович
Мать: Попова Арина
Рождение ребёнка
1817
Сын: Попов Федор
Мать ребёнка: Попова Агафья
Рождение ребёнка
1828
Сын: Попов Василий
Мать ребёнка: Попова Ирина
Рождение ребёнка
1830
Сын: Попов Илья
Мать ребёнка: Попова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Попова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Агафья
Смерть
1833