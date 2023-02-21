Попов Мирон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Мирон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Попов Афанасий Антонович

Мать: Попова Арина

Рождение ребёнка
1817

Сын: Попов Федор

Мать ребёнка: Попова Агафья

Рождение ребёнка
1828

Сын: Попов Василий

Мать ребёнка: Попова Ирина

Рождение ребёнка
1830

Сын: Попов Илья

Мать ребёнка: Попова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Попова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Агафья

Смерть
1833
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