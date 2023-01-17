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Попов Федор Афанасьевич

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Место рождения

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

20.04.1801

Дата смерти

04.11.1828

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1801

Отец: Попов Афанасий Антонович

Мать: Попова Арина

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.04.1823

Сын: Попов Марк

Мать ребёнка: Попова Екатерина Феодосьевна

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Рождение ребёнка
1826

Сын: Попов Терентий

Мать ребёнка: Попова Екатерина Феодосьевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Попов Евфимий

Мать ребёнка: Попова Екатерина Феодосьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Екатерина Феодосьевна

Смерть
04.11.1828
Нижнее Чуево
Восприемники: господина Горяинова крестьяне Савва Вонифатьевич Попов, Никита Антипович Пучнин
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