Попов Федор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения20.04.1801
Дата смерти04.11.1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1801
Отец: Попов Афанасий Антонович
Мать: Попова Арина
Рождение ребёнка
25.04.1823
Сын: Попов Марк
Мать ребёнка: Попова Екатерина Феодосьевна
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Рождение ребёнка
1826
Сын: Попов Терентий
Мать ребёнка: Попова Екатерина Феодосьевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Попов Евфимий
Мать ребёнка: Попова Екатерина Феодосьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.1828
Нижнее Чуево
Восприемники: господина Горяинова крестьяне Савва Вонифатьевич Попов, Никита Антипович Пучнин