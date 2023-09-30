Пётр Стефанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиПосле 1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Стефан Петрович
Мать: Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Максим Петров
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Фёдор Петров
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Смерть
После 1840