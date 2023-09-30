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Пётр Стефанов

Место рождения

Белкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1840

Пол

Мужской

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Стефан Петрович

Мать: Матрона Васильевна

Белкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Белкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1810

Сын: Максим Петров

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Фёдор Петров

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Смерть
После 1840

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