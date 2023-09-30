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Максим Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Пётр Стефанов

Мать: Марфа Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сигклитикия Васильева

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агапия Максимова

Мать ребёнка: Сигклитикия Васильева

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Максимова

Мать ребёнка: Сигклитикия Васильева

Рождение ребёнка
1835

Сын: Мирон Максимов

Мать ребёнка: Сигклитикия Васильева

Смерть
Неизвестно

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