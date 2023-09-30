Максим Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Пётр Стефанов
Мать: Марфа Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сигклитикия Васильева
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агапия Максимова
Мать ребёнка: Сигклитикия Васильева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Максимова
Мать ребёнка: Сигклитикия Васильева
Рождение ребёнка
1835
Сын: Мирон Максимов
Мать ребёнка: Сигклитикия Васильева
Смерть
Неизвестно