Сигклитикия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигклитикия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агапия Максимова

Отец ребёнка: Максим Петров

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Максим Петров

Рождение ребёнка
1835

Сын: Мирон Максимов

Отец ребёнка: Максим Петров

Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Петров

Смерть
Неизвестно
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