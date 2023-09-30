Сигклитикия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агапия Максимова
Отец ребёнка: Максим Петров
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Максим Петров
Рождение ребёнка
1835
Сын: Мирон Максимов
Отец ребёнка: Максим Петров
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Петров
Смерть
Неизвестно