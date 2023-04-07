Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1769 г.р.
Около 1783 г.р.

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Пётр Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Петрович

Белкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Егор Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Петрович

Смерть
Неизвестно
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