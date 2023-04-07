Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Пётр Стефанович
Отец ребёнка: Стефан Петрович
Белкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Егор Стефанович
Отец ребёнка: Стефан Петрович
Смерть
Неизвестно