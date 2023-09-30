Фёдор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Пётр Стефанов

Мать: Марфа Ефимовна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Акилина Фёдорова

Мать ребёнка: Александра Григорьева

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анисья Фёдорова

Мать ребёнка: Александра Григорьева

Рождение ребёнка
1837

Сын: Павел Фёдоров

Мать ребёнка: Александра Григорьева

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ирина Фёдорова

Мать ребёнка: Александра Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Григорьева

Смерть
Неизвестно
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