Фёдор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Пётр Стефанов
Мать: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Акилина Фёдорова
Мать ребёнка: Александра Григорьева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анисья Фёдорова
Мать ребёнка: Александра Григорьева
Рождение ребёнка
1837
Сын: Павел Фёдоров
Мать ребёнка: Александра Григорьева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ирина Фёдорова
Мать ребёнка: Александра Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Григорьева
Смерть
Неизвестно