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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Буркин Пмв , Вов Зот Герасимович
Отец ребёнка: Буркин Герасим Яковлевич
Село Шостье , Касимовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Курицына Пелагея Герасимовна
Отец ребёнка: Буркин Герасим Яковлевич
Село Шостье , Касимовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буркин Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Буркин Герасим Яковлевич
Село Шостье , Касимовский уезд , Тамбовская губерния