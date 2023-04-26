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Буркина Пелагея Герасимовна

Место рождения

Село Шостье , Касимовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

27.09.1902

Дата смерти

04.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1902

Отец: Буркин Герасим Яковлевич

Мать: Буркина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курицын Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Мазко Екатерина Курицына

Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Курицын Иван Иванович

Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Курицын Виктор Иванович

Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич

Рождение ребёнка
01.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич

Смерть
04.06.1989

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