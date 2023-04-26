Буркина Пелагея Герасимовна
Место рожденияСело Шостье , Касимовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения27.09.1902
Дата смерти04.06.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1902
Отец: Буркин Герасим Яковлевич
Мать: Буркина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Мазко Екатерина Курицына
Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.02.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич
Смерть
04.06.1989