Курицына Мария Буркина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буркин Герасим Яковлевич
Мать: Буркина Александра
Рождение ребёнка
1925
Сын: Курицын Александр Иванович
Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич
Село Шостье
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Алешина Анастасия Курицына
Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич
Село Шостье
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич
Село Шостье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1930
Село Шостье