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Курицына Мария Буркина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буркин Герасим Яковлевич

Мать: Буркина Александра

Рождение ребёнка
1925

Сын: Курицын Александр Иванович

Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич

Село Шостье
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Алешина Анастасия Курицына

Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич

Село Шостье
Рождение ребёнка
1929

Сын: Курицын Николай Иванович

Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич

Село Шостье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курицын Иван Андреевич

Смерть
1930
Село Шостье
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