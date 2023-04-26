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Курицын Иван Андреевич

Место рождения

Село Шостье , Касимовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

27.07.1902

Дата смерти

12.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1902

Отец: Курицын Андрей Васильевич

Мать: Курицына Анна Андреевна

Село Шостье , Касимовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1925

Сын: Курицын Александр Иванович

Мать ребёнка: Курицына Мария Буркина

Село Шостье
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Алешина Анастасия Курицына

Мать ребёнка: Курицына Мария Буркина

Село Шостье
Рождение ребёнка
1929

Сын: Курицын Николай Иванович

Мать ребёнка: Курицына Мария Буркина

Село Шостье
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Мазко Екатерина Курицына

Мать ребёнка: Буркина Пелагея Герасимовна

Село Шостье
Рождение ребёнка
1934

Сын: Курицын Иван Иванович

Мать ребёнка: Буркина Пелагея Герасимовна

Село Шостье
Рождение ребёнка
1939

Сын: Курицын Виктор Иванович

Мать ребёнка: Буркина Пелагея Герасимовна

Село Шостье
Рождение ребёнка
01.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буркина Пелагея Герасимовна

Село Лубяники , Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курицына Мария Буркина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буркина Пелагея Герасимовна

Смерть
12.06.1988
Село Шостье
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