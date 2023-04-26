Курицын Иван Андреевич
Место рожденияСело Шостье , Касимовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения27.07.1902
Дата смерти12.06.1988
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1902
Отец: Курицын Андрей Васильевич
Мать: Курицына Анна Андреевна
Село Шостье , Касимовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1925
Сын: Курицын Александр Иванович
Мать ребёнка: Курицына Мария Буркина
Село Шостье
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Алешина Анастасия Курицына
Мать ребёнка: Курицына Мария Буркина
Село Шостье
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Курицына Мария Буркина
Село Шостье
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Мазко Екатерина Курицына
Мать ребёнка: Буркина Пелагея Герасимовна
Село Шостье
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Буркина Пелагея Герасимовна
Село Шостье
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Буркина Пелагея Герасимовна
Село Шостье
Рождение ребёнка
01.02.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буркина Пелагея Герасимовна
Село Лубяники , Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курицына Мария Буркина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1988
Село Шостье