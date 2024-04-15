Швейнфуртский генрих фон швейнфурт
Место рожденияНе указано
Дата рождения980
Дата смерти18.09.1017
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
980
Отец: бертольд швейнфуртский
Мать: эйлика фон вальбек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: бурхард
Мать ребёнка: гербера фон хенненберг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: эйлика
Мать ребёнка: гербера фон хенненберг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: оттон
Мать ребёнка: гербера фон хенненберг
Рождение ребёнка
1003
Дочь: юдит фон швейнфурт
Мать ребёнка: гербера фон хенненберг
Смерть
18.09.1017