Швейнфуртский генрих фон швейнфурт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швейнфуртский генрих фон швейнфурт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

980

Дата смерти

18.09.1017

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
980

Отец: бертольд швейнфуртский

Мать: эйлика фон вальбек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: бурхард

Мать ребёнка: гербера фон хенненберг

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: эйлика

Мать ребёнка: гербера фон хенненберг

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: оттон

Мать ребёнка: гербера фон хенненберг

Рождение ребёнка
1003

Дочь: юдит фон швейнфурт

Мать ребёнка: гербера фон хенненберг

Смерть
18.09.1017

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