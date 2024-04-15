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юдит фон швейнфурт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1003

Дата смерти

02.08.1058

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1003

Отец: Швейнфуртский генрих фон швейнфурт

Мать: гербера фон хенненберг

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: петр орсеоло

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ота 1

Отец ребёнка: бржетислав 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: конрад 1 брненский

Отец ребёнка: бржетислав 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: спытигнев 2

Отец ребёнка: бржетислав 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: яромир

Отец ребёнка: бржетислав 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: вратислав 2

Отец ребёнка: бржетислав 1

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: бржетислав 1

Смерть
02.08.1058

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