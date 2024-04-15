юдит фон швейнфурт
Место рожденияНе указано
Дата рождения1003
Дата смерти02.08.1058
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1003
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: петр орсеоло
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ота 1
Отец ребёнка: бржетислав 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: конрад 1 брненский
Отец ребёнка: бржетислав 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: спытигнев 2
Отец ребёнка: бржетислав 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: яромир
Отец ребёнка: бржетислав 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: вратислав 2
Отец ребёнка: бржетислав 1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: бржетислав 1
Смерть
02.08.1058