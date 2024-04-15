бржетислав 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдибржетислав 1

бржетислав 1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1002

Дата смерти

10.01.1055

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1002

Отец: ольдржих

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ота 1

Мать ребёнка: юдит фон швейнфурт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: конрад 1 брненский

Мать ребёнка: юдит фон швейнфурт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: спытигнев 2

Мать ребёнка: юдит фон швейнфурт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: яромир

Мать ребёнка: юдит фон швейнфурт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: вратислав 2

Мать ребёнка: юдит фон швейнфурт

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: юдит фон швейнфурт

Смерть
10.01.1055

Мы используем куки для улучшения работы сайта.