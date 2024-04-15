бржетислав 1
Место рожденияНе указано
Дата рождения1002
Дата смерти10.01.1055
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1002
Отец: ольдржих
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ота 1
Мать ребёнка: юдит фон швейнфурт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: конрад 1 брненский
Мать ребёнка: юдит фон швейнфурт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: спытигнев 2
Мать ребёнка: юдит фон швейнфурт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: яромир
Мать ребёнка: юдит фон швейнфурт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: вратислав 2
Мать ребёнка: юдит фон швейнфурт
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: юдит фон швейнфурт
Смерть
10.01.1055