гербера фон хенненберг
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: бурхард
Отец ребёнка: Швейнфуртский генрих фон швейнфурт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: эйлика
Отец ребёнка: Швейнфуртский генрих фон швейнфурт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: оттон
Отец ребёнка: Швейнфуртский генрих фон швейнфурт
Рождение ребёнка
1003
Дочь: юдит фон швейнфурт
Отец ребёнка: Швейнфуртский генрих фон швейнфурт
Смерть
Неизвестно