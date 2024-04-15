гербера фон хенненберг — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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гербера фон хенненберг

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: бурхард

Отец ребёнка: Швейнфуртский генрих фон швейнфурт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: эйлика

Отец ребёнка: Швейнфуртский генрих фон швейнфурт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: оттон

Отец ребёнка: Швейнфуртский генрих фон швейнфурт

Рождение ребёнка
1003

Дочь: юдит фон швейнфурт

Отец ребёнка: Швейнфуртский генрих фон швейнфурт

Смерть
Неизвестно

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